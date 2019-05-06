Cumhurbaşkanı Malatya'ya geliyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra Malatya'ya geleceğini ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başta olmak üzere STK'larla yapılan istişare sonucu belirlenen sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılacağını söyledi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve oda başkanları ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Başkan Güder'in esnaf ile iç içe olduğunu belirterek, “Osman Başkanımızı yıllardır tanıyoruz. Bizim için en büyük yapının esnaf olmaları, esnafın dertlerini anlamaları, Malatya'yı tanımaları ve bilmeleridir. Bundan dolayı biz çok mutluyuz. Bundan sonrada çok güzel bir çalışma yapacak. Battalgazi dediğin zaman, Malatya'nın temelinde Battalgazi yatmaktadır. Battalgazi Belediye Başkanımız da her zaman iyi hizmetler yaptığı zaman destek olacağız. Yanlış gördüğümüz yerde de uyaracağız tatlı bir dil ile. Bizim görevimizde odur. Onların görevi hizmet yapmak, bizim görevimizde uyarmak. Esnaf, sanatkar camiasının bir iki tane sorunları var, onları da Osman Başkanımızın çözeceğine yürekten inanıyorum. Ben bütün kalbim ile esnafım adına, oda başkanlarım adına kendilerine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizde her zaman kendileri ile Malatya için, geleceği için, yanında olacağız ve çalışacağız. İnanıyorum ki belediye başkanımızda öyle çalışacak. Hesap soracak, hesap verecek. Önemli olan hesap vermek, hesap sormak. Hepimiz, biz başta şahsımız olarak, esnaf camiası olarak, hepimiz hesap vereceğiz, hesap soracağız. Çünkü en büyük hesabı Allah'a vereceğiz ama, ilkin millete, devlete vermemiz gerekir” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise, “İlçe başkanlığı döneminde, her zaman bizimle beraber olmuştur. Bundan sonra da kendisi ile Malatya'ya hizmet noktasında bütün arkadaşlarımız ile elimizi taşın altına koyacağız ve kendileri ile birlikte yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, esnafın ülke için önemine dikkat çekerek, “Battalgazi bölgesi, genelde esnaf ve sanatkarlarımızın yoğunlukta bulunmuş olduğu bir bölge. Biz de bir esnafız Battalgazi bölgesinde. Esnafın, sanatkarın durumu iyi olduğu vakit, o memlekette herkesin durumu iyidir. Ama esnaf ve sanatkarların durumu sıkıntılıysa, milletin hepsi sıkıntıdadır. Bu yönü ile başta Şevket başkanımız ve Ali Evren başkanımız, diğer arkadaşlar bugüne kadar Malatya'nın gelişimi, birliği, beraberliği hususunda büyük gayretler ve çabalar sarf etmişlerdir. Özellikle 15 Temmuz sürecinde hakikaten bu esnafımız ile beraber, milletimiz ile beraber, bu memlekete sahip çıktılar. İnanıyoruz ki bundan sonra da, bu memleketin lokomotifi olarak, şah damarı olarak, bu millete, bu memlekete sahip çıkacaklarından hiç bir endişemiz yok. Bizlerde yerel yöneticiler olarak, elbette seçime girerken bu millete hizmet etme sözü verdik. Bu hizmeti yerine getirmek ile sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için gayret, çaba sarf edeceğiz. Battalgazi'mizi yönetirken, Malatya'nın değerleri ile beraber yönetmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bunların başında da Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın geldiğinin bilincindeyiz. Bu süreçte, hep beraber bu güzel ortamları paylaşarak, memleketimize hangi katma değeri sunabiliriz, bunları beraber istişare edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, biz iki metropol ilçe başkanı olarak STK'larımız ile birlikte Malatya'mıza hangi alanda, nasıl bir katkıda bulunuruz, bunun gayreti ve çabası içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Güder, Bayram'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya geleceğini belirterek, “Bir hafta önce Cumhurbaşkanımız ile Ankara Kızılcaham'da belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, kısa bir Malatya ile ilgili sohbetimiz oldu. Biz Malatya'nın sıkıntılarını, sorunlarını gündeme taşıdığımızda, Cumhurbaşkanımız bayramdan sonra Malatya'ya geleceğini ve Malatya'ya uzun bir vakit ayıracağını, ‘o zaman Malatya'nın sorunlarını, sıkıntılarını oturur konuşuruz' dedi. Bizde bu süreç içerisinde Cumhurbaşkanımızın gelmesine yakın, gerek Esnaf Sanatkarlar Odamız, gerek diğer STK'larımız ile istişare ederek, Malatya'nın öncelikli sorunlarını belirleyerek Cumhurbaşkanımız ile bunları paylaşacağız” diye konuştu.