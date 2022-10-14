Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kılıçdaroğlu ABD'de turistik gezi yapıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini turistlik geziye benzeterek, “Sen bu milletin milli çizgisini savunamayacaksan ne geziyorsun ABD'de ne geziyorsun başka ülkelerde” dedi.

AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Vefa Yemeğinde AK Parti'de önceki dönem görev almış isimlerle bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen programda konuşan Oktay'ın hedefinde ise altılı masa ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Cumhur ittifakının yerli, milli ve vatandaş odaklı siyasetin merkezi konumunda olduğunu ifade eden Oktay, “Ancak ne yazık ki karşımızda riyadan, çarpıtmadan ve karalamadan beslenen bir muhalefet güruhu var. Onun için bu dezenformasyon yasasına karşı çıktılar, çünkü yalandan besleniyorlar. Gelin eser siyaseti yapın bizler gibi, biz bundan asla gocunmayız” dedi.

"Daha adaylarını bile belirleyemeden kalktıkları bir muhalefetten bahsediyoruz"

6 muhalefet parti liderinin bir araya geldiği masayı ‘altın günü'ne benzeten Oktay, “Bir masa etrafında buluşup anlaşamadan, bir sonuca varamadan, daha adaylarını bile belirleyemeden kalktıkları bir muhalefetten bahsediyoruz. Bu suni masada oturanlar daha önce aynı kaldırımda dahi yürümemiş hatta ayrı ayrı fraksiyonlar. Her biri bir birinin aynısı fikir birliğine varmaları zaten uzak ihtimal. Ülkenin geleceği için söyleyecek sözleri olmasını ise hiç beklemiyoruz. Zaten yok da. Onun için arıyorlar belki bulabilirler Türkiye'de kendi aralarında bulamadılar 7'inci 8'inci ve 9'uncuyu, herhalde diğer ülkelerde armaya başladılar” şeklinde konuştu.

Altılı masayı birleştiren HDP/PKK yandaşlıkları olduğunu da ifade eden Oktay, “Milleti aldatmaya çalıştıkları tiyatro da işin cabası. Biz kör müyüz kardeşim, bu milleti bu kadar mı saf görüyorsunuz? Hepiniz bir araya geleceksiniz teröriste terörist diyemeyen HDP'yi alacaksınız yanınıza sonra da HDP var mı yok mu ona bakanlık verecek miyiz, vermeyecek miyiz diye millete ahkam keseceksiniz. Buna da bizim inanmamızı bekleyeceksiniz, milletin inanmasını bekleyeceksiniz” dedi.

"Sen bu milletin milli çizgisini savunamayacaksan ne geziyorsun ABD'de ne geziyorsun"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'de turistlik gezi yaptığını ifade eden Oktay, “Kılıçdaroğlu'nun hiç ABD'nin Yunanistan'ı Ege'de kışkırtan tavrını sorduğunu, sorguladığını gördünüz mü? Bir kez olsun dönüp ABD'li ağabeylerine; Güney Kıbrıs Rum Kesimine silah ambargosunu niye kaldırdınız diye sorabilmiş mi? Soramazlar. Yürek ister bir arada oturup büyükelçilerine mektup yazıyordu cevap gelmeyince herhalde kalkıp ABD'ye gidelim dediler. Sen bu milletin milli çizgisini savunamayacaksan ne geziyorsun ABD'de ne geziyorsun başka ülkelerde. 6+1'lik o masanın bütün meramı, Türkiye'yi sağda solda şikayet etmekten ibaret. Milletimizin iradesini böyle boş bir zihniyet temsil edebilir mi?” ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın Karadeniz'den çıkarılacak doğalgazı eleştirmesine de tepki gösteren Oktay, “Bir diğeri çıkıyor ‘Hani nerde Karadeniz gazı?' diyor. Allah'tan kork. Görseniz de görmeseniz de Filyos'taki gazı 2023'ün ilk aylarında hem de sizin mutfağınıza da getireceğiz, sizlerde göreceksiniz. Onlarda bunu yakıp görecekler” dedi.

TPAO'nun Filyos'ta nasıl hummalı bir çalışma yürüttüğünü bu milletin yakından takip ettiğini de belirten Oktay, çalışmalar hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi:

“16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık 20-25 km'lik bir kısım kaldı. Denizde 30 gemimiz 2 bin 500 çalışanıyla emek veriyor. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında, toplamda 8 bin insanımız, Karadeniz gazını çıkarmak için aralıksız çalışıyor. Biz bu kahraman ekibin emeklerini 6+1'lik masaya yedirtmeyiz.”

AK Parti İl Başkan Vekili Hakkı Pekel de programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir vefa hareketi olduğunu söyleyerek, “AK Partinin en önemli özelliği siyasi partinin yanı sıra, büyük bir dava hareketi olmasıdır. Görevler makamlar gelip geçer bütün görevler bütün makamlar bizim için imtihandır. Sizler AK Parti'nin bugün temsilcisi olduğu kadim medeniyet davasına gönül vererek katkı sunmuş kadrolarsınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman ahde vefadan bahsederek ne kadar vefalı olduğunu göstermektedir. AK kadroların en önemli görevi tüm uzuvları ile bir olmak beraber olmak, geçmişten bugüne tüm teşkilat mensupları ile gönlünü bu davaya adamış insanlara vefa göstermektir” dedi.