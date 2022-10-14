Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme

AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun basından gizli ortadan kaybolduğunu belirten Oktay, “Bu insanlar Türkiye'yi yönetecek öyle mi? 2023'e bunlarla mı gireceğiz? Bunların içinden ben cumhurbaşkanı olabilirim diye düşünen, acaba olabilir miyim diye icazet almak için ABD'ye gidiyor. Sen icazet almak için oraya gidiyorsan milletinden niye icazet istiyorsun? O kadar özgüvensiz ve yoksunsun ki nerede kiminle ne görüştüğünü bile milletinle paylaşmaktan acizsin” dedi.

AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Çünkü onlarda bunu anlayacak vizyon yoktu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke dışında da yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüğüne değinen Oktay, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiğinde söylediği ‘Dünyayı fellik fellik dolaşacağız' sözünü anımsatan Oktay, “O zaman da anlamıyorlardı. Çünkü onlarda bunu anlayacak vizyon yoktu. Bugün Amerika'dan icazet almak için ne yaptığı belli olmayan, kaç saat nerede olduğu belli olmayan insanların bunu anlaması zaten mümkün değildi, bugün de anlamalarını zaten beklemiyoruz” diye konuştu.

“Gizli kapılar ardında Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan bir iktidar yok”

Şu an dünyada bir enerji ve gıda arzı sıkıntısının var olduğuna da değinen Oktay, Türkiye'nin ise bu sorunlarının olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'nin enerji dağıtım merkezine dönüştürülmesi söylemine de değinen Oktay, muhalefetin 6'lı masadaki ortaklarından Ali Babacan'ın bu konuyu eleştirmesine de sitem etti. Oktay, “Yazık yani, Akdeniz'de ortalama 7 yılda hayata geçirilecek bir projeyi 2 yılda hayata geçiriyoruz. Zaten sizin görmenizi beklemiyoruz, siz gözünüzün önünde 6'lı masada birbirinizi bile göremiyorsunuz. 6'lı mıdır 7'li mi kimse bilmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremeyen, bundan yoksun ve aciz. 6'lı masa her bir araya geldiğinde aslında yaptıkları, bir önceki bir araya geldiklerinde ortaya çıkaran dedikoduları gidermeye çalışmaktan ibarettir. Bu insanlar Türkiye'yi yönetecek öyle mi? 2023'e bunlarla mı gireceğiz? Bunların içinden ben cumhurbaşkanı olabilirim diye düşünen, acaba olabilir miyim diye icazet almak için ABD'ye gidiyor. Sen icazet almak için oraya gidiyorsan milletinden niye icazet istiyorsun? O kadar özgüvensiz ve yoksunsun ki, nerede kiminle ne görüştüğünü bile milletinle paylaşmaktan acizsin. Kameralardan gizli, basından gizli, milletten gizli görüşmeler yapacaksın; sonra da 'Türkiye'nin geleceğine yönelik vizyon ve çözüm belirliyorum' diyeceksin. Türkiye'nin geleceğine yönelik vizyon işte burada, Malatya'da milletle birlikte aranır. Gizli kapılar ardında Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan bir iktidar yok, aynı şekilde böyle bir lideri de yok. Hiç kimseden icazet almayan Recep Tayyip Erdoğan var” şeklinde konuştu.

Tüm ülkelerle şeffaf görüşme

Tüm ülkelerle şeffaf bir şekilde görüştüklerini ve sorunlara bu şekilde yaklaştıklarını ifade eden Oktay, “İşte Rusya ile gördüğünüz örnek bir çalışma. Birçok konuda, hemfikir olmadığımız birçok konu olmasına rağmen Rusya-Ukrayna krizinde, Suriye, Libya krizindeki gibi aynı anda hemfikir olabileceğimiz konularda iş birliği yapıyoruz. Her şeyi aynı paketin içine koymayan bir Türkiye, bir dış politikası var. Bunu AB, ABD ve diğer ülkelerle de yapıyoruz. Zaten bu ülkelerde yaptığımız tüm çalışmalarda Cumhurbaşkanımız şeffaf bir şekilde ne yapacağını açıkça ifade eder. Muhatapları ile son derece net bir şekilde konuşur, önerilerini yapar. Kabul edilir, edilmez. Bunu milletin gözünün önünde yapar. Kimseden icazet almaz, biz de kadroları olarak almayız” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna krizinde bir taraftan sorunları çözmeye çalışırken, ana hedeflerinden de sapmadıklarını ve savaşın durdurulması yönünde çaba sarf ettiklerini belirten Oktay, “Elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz, tabii birileri istemese de. En kötü barış yine her türlü savaşın üstündedir. Savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı kesinlikle vardır. İnşallah bu gayretlerimiz devam ediyor. Her iki taraf ile görüşen tek ülke ve lider olma konumumuzu sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Günaydın, Türkiye nerede zannediyorsunuz?”

ABD gezisinde açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun, ‘Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olması gerektiği' söylemine de değinen Oktay, “Dün yine ABD'den nereden aldıysa Kılıçdaroğlu, ‘Ukrayna'nın yanında olmamız lazım' demiş. Günaydın, Türkiye nerede zannediyorsunuz? Ukrayna ile Rusya ile görüşen tek ülke ve lideriz. Ukrayna sıkıntıya girdiğinde herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğüne karşı net karşı olduğumuzu ifade ettik, bu da Cumhurbaşkanımız Putin ile görüştüğünde dile getirdiği konulardan biri. Ukrayna'ya yardım konusuna gelince, her türlü yardımı yapan Türkiye'dir, bunu da gizli yapmıyoruz. Yeni uyandı, günaydın demek lazım Kılıçdaroğlu'na. Belki 6'lı masada diğerlerinin uyanmasına vesile olur, o da zor ama 2023 seçimlerinden sonra uyanırlar. Seçim tarihinde de cumhurbaşkanı adaylarını belirlerlerse bayağı iyi iş çıkarmış olurlar, o da zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Bundan niye rahatsız olunur”

Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanunundaki düzenlemelerin eleştirilmesine de değinen Oktay, “Yapılmaya çalışılan şudur. Yalan haber yapamazsınız, yayamazsınız. Bu Türkiye'de zaten yasak. Nerede yasaktı? Klasik medya değimiz gazete, dergi, televizyon vs. mahkemeye gidersiniz. Bugün sosyal medyaya baktığımızda bir haberin dolaşım hızına baktığımızda şahsı mahvetmiş oluyorsunuz. Yalan haberin yayılmasını önlemek ve daha hızlı ilerlemek adına çıkarılmış bir yasadan bahsediyoruz. Bundan niye rahatsız olunur? Bundan anca tek kesim rahatsız olur, yalan söyleyen, yalandan beslenen, yalanlar üzerinden algı yapanlar rahatsız olur. Bunu da milletimiz buradan çok net bir şekilde görmektedir” ifadelerine yer verdi.

“6'lı masa veya 7'li masa”

Muhalefet liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın bir ayağında da HDP'nin olduğunu ifade eden Oktay, “6'lı masa veya 7'li masa. O masadakinin bir tanesinin kim olduğunu biliyorsunuz. Terör sevici, teröristlere terörist diyemeyen bir siyasi parti. Güya bunlar gelecek, Türkiye'de terörle mücadele edecek; doğuda ve Türkiye'nin her bir karışında sağlanan güvenliği ve o konforu. Kime ne bakanlık vereceğiz diye şimdiden birbirlerine girdikleri ortada zaten HDP'de. 'Çıkıp sadece bakanlık vermekle kalmayacak, zamanı gelince başbakanlık da vereceksiniz' restini çektiği bir ortamdan bahsediyoruz. Milletimiz bunu görüyor, Malatya görüyor. Teröristlerle iş birliği içinde olanlar bu ülkeyi temsil edemez” şeklinde konuştu.