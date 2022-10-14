Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne övgü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, “İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini buraya davet etmenizde fayda var. Hizmet ağlamadan nasıl yapılır görsünler. Vatandaşa nasıl hizmet edilir görsünler. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı Malatya'da ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Malatya tarihi hakkında bilgiler aktardı. Malatya'yı insanlık medeniyetinin başladığı ve Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ettiklerini belirten Gürkan, “9 bin yıllık geçmişi içerisinde değişik medeniyetlere, uygarlıklara, kültürlere ev sahipliği yapmış bir şehrin şehr'ül eminliğini yapıyoruz. İlk devlet hayatının, ilk bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk mühürleme, gümrükleme işlemleri Malatya'da olmuştur. Bu anlamda UNESCO tarafından da tescil edilerek kültür mirası listesine alındı. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri derken de 1071'den önce Anadolu'nun fethi Malatya'da başlamıştır. Aynı zamanda Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler ilim irfan ile Anadolu'yu irşad etmişlerdir. Bizlerde bu şehrin şehr'ül emini olarak atalarımızın yazmış oldukları medeniyet, ilim irfan ve kahramanlık destanlarına bizler de hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Kendimizi bu konuda mecbur hissediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Malatya'da devam eden hizmet ve yatırımlarla ilgili bilgiler aktardı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarına değinen Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet belediyeciliğinde, katılımcı belediyecilikte, sosyal belediyecilikte, yeşili ve çevreyi koruyan belediyecilik ve kültürel belediyecilik alanlarında da hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmet ve yatırımlarda bizlere destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya'ya çok büyük hizmetler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Malatya'daki çalışmaları takdir etti. AK Parti belediyeciliğinin çözüm üreten ve vatandaşın gönlüne giren bir hizmet anlayışı içinde çalıştığını ifade eden Oktay, “Gürkan Başkanımız yapılan hizmetleri sadece başlıklar halinde ifade etti. Basınımızın da yanında şunu da teklif edebiliriz. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerini buraya davet etmenizde fayda var. Hizmet ağlamadan nasıl yapılır görsünler. Vatandaşa nasıl hizmet edilir görsünler. Hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarete Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyeleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan vekili Hakkı Pekel ile kalabalık bir heyet eşlik etti.