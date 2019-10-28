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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilere sosyal faaliyet

Malatya’da, Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Malatya'da, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü nedeniyle öğrencilere hayvanat bahçesi gezisi düzenlenip, tiyatro seyrettirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği koordinesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Battalgazi ilçesi Murat Doğru İlkokulu'ndan 21 öğrenci yönelik Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi Gezisi ve Malatya Kültür Merkezinde Tiyatro izlenim faaliyeti düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyet kapsamında; öğrencilere hayvanat bahçesi gezdirilerek hayvanlar hakkında bilgi verildi. Daha önce televizyondan gördükleri hayvanları canlı olarak ilk defa gördüklerini söyleyen çocuklar, büyük bir mutluluk yaşatarak, kendilerini bu imkanı sağlayanlara teşekkür ettiler.


Hayvanat Bahçesi gezisi bitiminde öğrencilere Kongre ve Kültür Merkezinde tiyatro izletildi.

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