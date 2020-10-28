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Cumhuriyet'in önemi anlatıldı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans düzenlenerek Cumhuriyetin önemi dile getirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans düzenlenerek Cumhuriyetin önemi dile getirildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle İnönü Üniversitesi'nde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu konferans düzenlendi. Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak'ın konuşmacı olduğu konferansta, Cumhuriyetin ilânı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kuruluşundaki rolüne değinildi.


İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Genel Sekreter Mustafa Gezer, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, rektör danışmanları ve fakülte dekanları ile akademik ve idari personeller katıldı.


Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa Rektör Danışmanı Prof. Dr. Neslihan Durak konuşmacı olarak katıldı. Konferansı veren Prof. Dr. Neslihan Durak konuşmalarında Cumhuriyetin ilânının tarihsel sürecine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş dönemindeki rolüne temas etti.

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