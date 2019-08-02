D-300 Karayolunda asfalt çalışması yapılıyor

Bölge Müdürlüğü tarafından D-300 Devlet karayolu Darende-Pınarbaşı arasında sathi asfalt kaplama çalışması yapıyor.

Bölge Müdürü Turan Gülhaş, sathi asfalt kaplama çalışmalarını Darende'de başlattıklarını ifade ederek, “Allah hayırlı uğurlu eylesin, bu bölgemiz yoğun kar alan ve don olaylarının sıkça yaşandığı güzergahımız. Kışın zorluklar yaşanmaktadır yolumuz sathi kaplamalı bölünmüş olarak tamamlanmıştır ancak sathi kaplamanın sıcak kaplamalı bölünmüş yola dönüştürmek ve daha güvenli daha konforlu seyahat yapılmasını sağlamak amacıyla proje çalışmalarımız 135 kilometre Darende-Pınarbaşı arasında devam etmektedir” diye konuştu.