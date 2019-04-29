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Dağ Bisikleti Takımı ODTÜ'de Kupa Kaldırdı

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyesi Süleyman Sefa Temel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen 6.

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyesi Süleyman Sefa Temel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 6. Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışması'nda Bireysel Kategoride 1'inci oldu. İnönü Üniversitesi Bisiklet Takımı, takım kategorisinde ise 2'nci olmayı başardı.


ODTÜ'de düzenlenen 6. Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti Yarışması'nda, İnönü Üniversitesini temsil eden Bisiklet Topluluğu üyelerinden, Süleyman Sefa Temel Bireysel Kategori'de 1'inci olurken Yasin Kocabay, Süleyman Sefa Temel ve Kadir Kolat'tan oluşan İnönü Üniversitesi Ekibi, takım kategorisinde 2'inci oldu.


İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, sporcuları kutladı ve başarılarının devamını diledi.

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