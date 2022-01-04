‘Dağın Şeyhi ve Sultan' okurlarıyla buluştu

Malatyalı Gazeteci Duran Özkan'ın ikinci kitabı olan 528 sayfalık ‘Dağın Şeyhi ve Sultan' romanı okuyucuları ile buluştu.

Malatya Söz Gazetesi İmtiyaz sahibi ve Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Gazeteci Duran Özkan, tarihi bir gerçeklilikten yola çıkarak tarihi kurgu ile birleştirip, felsefi sürükleyici bir roman kaleme aldı. Okuyucular, romanın sayfaları arasında tarihsel gerçekliğe doğru yol alırken, kurgusal bir atmosferde felsefi gerçeklilikle buluşup zihinsel çıkarımlar yapabiliyor. Anadolu'nun kadim menkıbeleri felsefe ile harmanlanıp sayfalar arasında yeniden ışık bulup okur ile buluşuyor.

Özkan'ın romanında, okuyucuya farklı bir pencereden olaylar dizinine bakış sunuyor. Kitap bir yandan Mısır'ı fetih ederek halifelikte çift başlılığa son veren, ardından Kudüs'ü haçlıların elinden alan Selahaddin Eyyubi'yi; diğer yandan kurnaz, akıllı, bir o kadar da gözünü kırpmadan kralların, sultanların, vezirlerin öldürülme emrini veren, dağların zirvesinde kalelerde yaşamını süren Haşhaşiler'in Hasan Sabbah'dan sonraki en ünlü şeyhi Raşidüddin Sinan'ın yaşam öyküsünden kesitler sunuyor.