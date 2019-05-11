‘Damar Cerrahisi'nde Gri alanlar' toplantısı Malatya'da yapıldı

Damar Cerrahisi'nde Gri Alanlar' konulu bilimsel toplantı İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Malatya'da gerçekleşti.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği bünyesinde gerçekleştirilecek toplantıya Malatya ve çevre iller ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden alanında uzman hekimler katıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar konusu bugün ki kongrenin teması. Kalp-Damar hastalıkları en çok görülen hastalıklar grubunda. Kalp-Damar hastalıklar güncel eğilimler, güncel yaklaşımlar nasıl olmalı, dolayısıyla tam da gündem konularımız bunlar. Buradaki Gri Alanlar dediğimiz, Kalp ve Damar Cerrahisi dediğimiz hastalıklarda acaba ameliyat mı yapılsın, girişimsel işlem mi yapılsın ya da medikal tedavisi dediğimiz ilaç tedavisi mi yapılsın. Bu 3 tedavinin acaba daha uygun, daha iyi olduğunu bu 3 unsur değerlendirilerek bir kısım hastaların erken cerrahiye verilmesi sonucu da ortaya çıkabilir. Sonuç itibari ile hocalarımızı bu oturumda bunu tartışıp ülkemize yeni fikirleri sunacaklar. Kalp-Damar hastalıkları tedavilerimizi burada başarılı bir şekilde yapılıyor, Kardiyoloji bölümümüz de burada çok başarılı” dedi.

Kalp nakli için 3 yıldır uğraştıklarını belirten Kızılay,” Nevzat hocadan isteğim bu kalp naklini gerçekleştirmesi. Tabi yeni eğilimlerde kalp naklinin şeyi azaldı. Belki bir oturumda kalp nakli konusu da tartışılacak. Ama burada mutlaka kalp naklini yapacağız. Ben bunu tüm ekimizden de bekliyorum. Yeni eğilimlerde kalp naklinde çıkan bazı cihazlar kalbi destekleyerek daha uzun süre nakli geciktiriyor veya nakli kısmen bekleten alternatif cihazlar da var, onları da burada uygulayacağız. Somut gelişmeler şöyle, bu konuda önemli bir merhale kaydettik. Bu konuda henüz başvuru aşamasındayız” şeklinde konuştu.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği olarak ülkenin dört bir yanında toplantıları düzenlediklerini belirterek,” Derneğimiz yaklaşık bin 500 üyesiyle çok büyük bir meslek örgütüdür. Ve esas amacı da tıp camiasında Kalp ve Damar Cerrahisinin Vasküler ve Endovasküler Cerrahi alanındaki yenilikleri aktarmak, bunları paylaşabilmek ve değişik şehirlerde meslektaşlarımızın neler yaptığını öğrenmek ve bunu aktarmaktır. Bu amaçla da Malatya'da olmaktan son derece mutluyuz. Bu toplantıda da Damar Cerrahinde yeni çıkan ilaçlar, tıpta yeni ilaçların çıkması, ameliyat alanında olan gelişmeler, Anjiyobiyografi'de yaptığımız işlemlerde oluşan yeni gelişmeler. Kalp Damar Cerrahinde popüler olan fikir paylaşımları için yenilikte kalabalık bir doktor takımı ile Malatya'da bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

Kalp ve Damarda hatalıkların yaygınlaşmasına yönelik konuşan Tankut Akay, "Aslında bunun armasının sebebi farkındalığının artması. Daha önceden de bu tarz ölümler de vardı ama bunu geç anladık. İnsanların kalplerinde oluşan bir pıhtının beyne gitmesi ve boyun damarında yani şahdamarında oluşan pıhtının kişi felce veya ölüme sürüklemesini daha önce de yaşadık ama bu kadar tanı koyamadık, farkındalık azdı. Bu toplantıların amaçlarından birisi de bu farkındalığı da arttırmak. Bizlerin de görevi bu aşamada her türlü aşamasında uğraşmak. İlaç alanında önemli bir devrim oldu. Yaklaşık 10 sene önce yeni ortaya çıkan, pıhtı önleyici ilaçlar hayatımıza girdi. Ve bunu gayet hekimler olarak kullanmaktayız. Anjiyobiyografi'de Vasküler ve Endovasküler dediğimiz cerrahilerde her gün yeni bir devrim yaşanıyor. Bu konuda Türkiye'de alanın öncü isimleri ile birlikteyiz. Bu problemler bacak atardamarı, boyun atardamarı, akciğer atarında da olabilir ve bununla alakalı her gün yeni bir ürün, yeni bir teknolojik gelişme çıkmakta. Bunu da yakından takip ederek arkadaşlarımızla paylaşmak amacımız” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, ise toplantının Malatya'da olmasından çok büyük gurur duyduklarını ifade ederek, ”Biz İnönü Üniversitesi olarak, etki yıllarda sadece büyükşehirlerde yapılan Kalp ve Damar hastalıkları tedavileri şuan Anadolu'nun her yerinde yapılmakta. Bir de bölgeye hitap etme açısından birçok komplesk Vasküler girişimler çok rahat bir şekilde hastanemizde yapılabiliyor. Sadece Malatya'ya değil, bölgede birçok çevreye de hizmet etmekteyiz. Daha da bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bilimsel anlamda da tabi farklı yerlerde herkes her toplantıya katılamıyor. Amacımız bu konuda yetişen arkadaşlarımıza bilgi vermek, bu tabana yaymak için Malatya ve çevresindeki hekimleri toplayarak bu ürünleri ayaklarına kadar getirmekten gurur duyuyoruz. Şuan ki oturumda da farklı branşlarda meslektaşlarımız var" diye konuştu.