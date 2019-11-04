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Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılacak

Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Damlataş Mağarası’nın turizmin hizmetine açılması için çalışma yapılacak.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Damlataş Mağarası'nın turizmin hizmetine açılması için çalışma yapılacak.


İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Polat Mahallesindeki Damlataş Mağarasında incelemelerde bulundu. İlçenin Polat Mahallesi sınırları içerisinde 2260 metre yüksekliğindeki Kuzkaya Tepesinin 2150. metresinde ve çok sayıda sarkıt ve dikitin bulunduğu mağarada incelemelerde bulunan Kaymakam Köroğlu, mağaranın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Damlataş Mağarası turizmin hizmetine açılması için çalışma yapılacak.

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