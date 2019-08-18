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Daredenliler Ali Kınık ve Mustafa Ceceli ile coştu

Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen 66.

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde ünlü sanatçılar Mustafa Ceceli ve Ali Kınık konser verdi.


66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali çerçevesinde ilçede konser veren Ali Kınık ve Mustafa Ceceli, Darendelilere unutulmaz bir gün yaşattı. Yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı konserde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri parçalarla festivale renk kattı. Binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi.

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