Darende Belediye Başkanı Özkan'dan, Güder'e ziyaret

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Başkan Güder'e AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Gerek uzun süre partimize verdiği hizmetten, seçim sürecinde verdiği çalışmadan dolayı Rabbim yardımcısı olsun. Battalgazi Belediyesi önemli bir belediye. Osman Beyin olmasına da Darende Belediye Başkanlığı olarak gayet memnun olduk. Diyalog içinde, hem ülkemize, hem ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, Darende Belediye Başkanı Özkan'ın Darende Belediye Başkanlığı döneminde önemli hizmetler yaptığını ve yeni dönemde de bu hizmetlere devam edeceğine inandığını kaydederek, “İsa Başkanımız, Darende'de daha önce 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yaptı. Bu hususta tecrübeli bir ağabeyimiz, arkadaşımız, kardeşimiz. Kendileri önceden Darende'ye güzel hizmetler yaptılar. Bu süreçte de çok güzel hizmetler getireceğine canı gönülden inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizlerde Battalgazi'de bundan sonraki süreçte de biz Battalgazi'de, kendileri Darende'de, özelde de Malatyamıza hizmet etme anlamında Büyükşehirimiz başta olmak üzere diğer belediye başkanlarımız ile sürekli istişare halinde birbirimize ne katkı sunabiliriz, bunların çabası, gayreti içerisinde olacağız. Arzumuz, ümidimiz 2019-2024 arası Malatya'da çok güzel hizmetlerin yapılmasıdır” diye konuştu.