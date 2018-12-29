Darende Belediyesi'nden çini ve seramik sergisi

Darende Belediyesi tarafından kadınların meslek sahibi olmaları için açtığı kursta yapılan çini ve seramik ürünleri Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sergilendi. 3 gün boyunca açık kalacak olan serginin açılışına Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ile Yeşilyurt, Akçadağ, Kale, Arapgir ve Doğanşehir ilçe belediye başkanları katıldı. Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, programa katılımlarından dolayı konuklara teşekkür ederek, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek verdiklerini söyledi. Valisi Aydın Baruş ise Darendeliler'in ruhlarında ve gönüllerinde ki zenginliği yansıtan güzel desenlerle karşı karşıya ifade ederek “Ben bu açıdan da tüm Darendeli kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Darende gibi bizim medeniyetimize ilham veren Şeyh Hamid-i Veli gibi büyüklerimizin yetiştirdiği ve kültürüyle, sanatıyla da bu mirasa sahip çıkan güzel insanların ilçemizin tanıtımı ve kültürel değerlerinin de diğer insanlara anlatılması için sergilemiş olduğu çaba takdire şayan” şeklinde konuştu. Gümrük ve Ticaret eski Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Darende Belediyesi'ne teşekkür ederek serginin geleneksel hale geldiğini söyledi. Belediyelerin artık kaynak ürettiğini ifade eden Tüfenkci, “Belediyeler ilçelerinde sadece altyapı, üstyapı faaliyetlerinde değil sosyal faaliyetleriyle kültürel, sanat faaliyetleriyle öne çıkması gerekir” diye konuştu.