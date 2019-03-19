Darende, Cumhur İttifakı'na güçlü destek vermeye hazırlanıyor

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında AK Parti heyeti, Darende İlçesi'nde toplantılar yaparak, ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ile Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Darende ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti heyeti ilk olarak muhtarlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Darende Belediye Başkan Adayı İsa Özkan, "Tabi büyükşehir AK Parti, Darende AK Parti, milletvekillerimiz gece gündüz demeden bu bölgeye hizmet için seferber olacağız. İlçemizin hizmete ihtiyacı var. İlçemiz göç veren bir şehir, bunu önlemek adına elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ise konuşmasında 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemine vurgu yaptı.

31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin beka meselesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Gürkan, "Bu coğrafyada hep beka meselesi vardır. Bisiklet süren bir insanı düşünün, pedalı durduğu anda o bisiklet devrilir. Bu coğrafyada pahalı bir coğrafya. Bu coğrafyada her zaman dimdik duracağız, çok çalışacağız" dedi.

Gürkan, Malatya'da 31 Mart'ta yeni bir destan yazmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçmişte ecdadımız medeniyet, ilim, irfan, kahramanlık destanları yazmışlar. Bizlerde 31 Mart'ta gönül belediyeciliğinin destanını Darende'de başlamak üzere 13 ilçemizde, Malatya'nın her köşesinde yazmaya gayret edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de gönül belediyeciliğinin destanını Malatya sayfasında yazacağız ve 81 il bunu okuyacak."

Ziyaretlerin ardından heyet, AK Parti Darende Kadın Kolları tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "31 Mart seçimleri gerçekten Türkiye, Malatya ve Darende'miz için çok önemli. Darende'de bize hizmet edecek bir belediye başkanını seçeceğiz. 31 Mart akşamı seçim sonuçlarına bakınca Darende'den gelecek oy oranı bizi çok ilgilendiriyor. Darende'den oy yüksek gelince gurur duyuyoruz. O yüzden Darende'den çok yüksek bir oy oranı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Biz bir yola çıktık. Rabbim yolumuzu açık etsin. Cenabı Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sıhhat versin ki Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü noktasında gayretimiz bayrağımızın dalgalanması, ezanımızın susmaması için devam etsin" dedi.

Tüfenkci, Türkiye'nin geleceği açısından 31 Mart seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye üzerinde oyunlar oynayanlar, hesaplar yapanlar bitmedi. Biz, 'Bir beka meselesi var. Mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yola çıktık. İttifak kurduk ve ortağımızı gizlemiyoruz. Birileri de ittifak kurdu ve o ittifakta kimlerle, nasıl orak olduklarını anlayabilmiş değiliz. Bazı yerlerde destekliyorlar, bazı yerlerde aday çıkartmıyorlar, bazı yerlerde AK Parti, Cumhur İttifakı kaybetsin de kim kazanırsa kazansın mantığıyla kim orada güçlüyse onun arkasında saf tutmaya çalışıyorlar. Bu mesele Ahmet'in, Mehmet'in meselesi değil. Bir yerel seçim yaşıyoruz, kentimizi yönetecek başkanları seçiyoruz ama onunda ötesinde Türkiye'nin geleceğine oy vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.