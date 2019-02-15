Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni araç

Aracın hizmete girmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan ilçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince yeni aracın hayırlı olması temennisinde bulundu. Zengince “Kadim huzur, barış ilçesi kültür ve tarih ilçesi Darende' ye başta ilçe emniyet , jandarma ve bütün kamu kurumları ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün burada İl emniyet müdürlüğümüz tarafından ilçe emniyet müdürlüğümüze tahsis edilen aracın teslim törenindeyiz. Darende için gelecek günlerin daha iyi daha güzel ve daha huzurlu olması temennisi ile hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan duanın ardından Kaymakam Enver Hakan Zengince aracın anahtarını ilçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Denizhan'a teslim etti.