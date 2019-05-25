Darende İlçe Emniyet Personeli iftarda bir araya geldi

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programına Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ufuk Kale ve emniyet personelleri katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan, iftar sonrası yaptığı kısa konuşmada, “Ramazan ayının bu güzel akşamında Emniyet Müdürlüğü olarak siz değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber iftar yemeğinde bulunmak bizleri mutlu etmiştir. Hepinizin Ramazan ayını kutlar görevlerinizde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, “İlçemizde güzel eserler ve hoş bir seda bırakarak bu makamlardan ayrılmak hepimizin öncelikli görevi. Bizler vatandaşlarımızın hizmetinde aldığımız bu görevleri devletimizin zimmetlediği bu görevleri vazife süremiz içerisinde ve yaşantımız boyunca şerefi ve layıkıyla yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Başta emniyet mensupları ve aziz milletimize hizmeti geçen kamu görevlilerimizin vazifelerini doğru bir şekilde yapmalarını canı gönülden diliyor, hayırlı iftarlar diliyorum” diye konuştu.

İftar programından sonra emniyet personellerine başarı belgeleri takdim edildi.