İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darende Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı

Malatya’nın Darende İlçe Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı105’nci dönem kaymakamlar atamaları sonucunda Darende Kaymakamlığı görevine atanan Malik Çalışır görevine Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde başladı.

Malatya'nın Darende İlçe Kaymakamı Malik Çalışır görevine başladı


105'nci dönem kaymakamlar atamaları sonucunda Darende Kaymakamlığı görevine atanan Malik Çalışır görevine Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde başladı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katılan Kaymakam Malik Çalışır , burada yaptığı açıklamada, “Darende ilçemizde daha yeni göreve başladım. Ben buraya lojmanımda yatmaya, makam odamda oturmaya gelmedim. Beni ilçeye turist olarak da göndermediler. Darende'ye Cumhurbaşkanımız bu ilçede makamı bu ilçede devleti temsil eden devlet memuru olarak atandım. İnşallah bu günden itibaren sizlerle birlikte güleceğiz, sizlerle birlikte ağlayacağız. Sizin sevinciniz benim sevincim. Sizin hüznünüz benim hüznüm. Sizin kederi benim kederim olacaktır. İnşallah artık Darende ile yani sizlerle aynı ekmeği yiyerek aynı suyu içeceğiz , aynı havayı teneffüs edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.