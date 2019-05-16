Darende sarıya boyandı

Malatya'nın Darende ilçesinde mayıs ayı ile birlikte açan çiçekler ilçeyi sarıya boyadı.

Malatya ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Darende mayıs ayında açan çiçeklerle sarıya büründü.

Binlerce turistin uğradığı ilçede çiçeklerin açması ile birlikte kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken bu durumu fırsat bilen fotoğrafçılar eşsiz manzarayı görüntülemek için ilçeye akın etti.

İlçeye bağlı Başdirek Mahallesi Muhtarı Hakan Gökçe ilçede adeta bir renk cümbüşü yaşandığını ifade ederek herkesi bu manzarayı görmeye davet etti.