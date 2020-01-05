İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darende Ülkü Ocakları'ndan Mevlid programı

Malatya’nın Darende İlçe Belediyesi MHP li Meclis Üyelerinden geçtiğimiz günlerde vefat eden Hulusi Tokgöz için Darende Ülkü ocakları tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Malatya'nın Darende İlçe Belediyesi MHP li Meclis Üyelerinden geçtiğimiz günlerde vefat eden Hulusi Tokgöz için Darende Ülkü ocakları tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.


Programa, Darende belediye başkanı İsa Özkan, MHP ilçe başkanı Mehmet Altun, Ülkü ocakları ilçe başkanı Recep Yıldırım, Ülkü ocakları Malatya İlçelerden Sorumlu il Başkan yardımcısı Hüseyin Aydın Barbak, Darende belediye meclis üyeleri ve ülkü ocakları üyeleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.