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Darende Ziraat Odası Başkanlığına Karaca seçildi

Malatya’nın Darende İlçesi Ziraat Odası Başkanlığına yönetim kurulu kararıyla Orhan Karaca seçildi.

Malatya'nın Darende İlçesi Ziraat Odası Başkanlığına yönetim kurulu kararıyla Orhan Karaca seçildi.


Vedat Ali Kaya'nın vefatından dolayı boşalan oda başkanlığına yönetim kurulu kararıyla Orhan Karaca getirildi. Karaca yaptığı açıklamada, kendisini başkanlığa getiren yönetim kuruluna teşekkür ederek, “Her zaman çiftçi kardeşlerimizin yanında olacağım” dedi. Karaca, "Geçen hafta üzücü bir olayla uyandık, oda başkanımız Vedat Ali Kaya'nın kalp krizinden vefatı hepimizi derinden üzdü ama elden bir şey gelmiyor. Allah'ın takdiri. Bugün yönetim kurulu arkadaşlar toplanarak Vedat Ali Kaya'dan boşalan başkanlığa beni layık gördüler” şeklinde konuştu. Karaca, “Burası bir çiftçi kuruluşudur. Çitçilerimizin yararına olan tüm faaliyetleri destekleyeceğiz ve yanlarında olacağız. Çiftçileri mağdur eden faaliyetlerin karşısında olacağız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla hep birlikte çalışacağız. Bur da bireysel çalışma içerisinde olmayıp oda yönetimimizle en iyi şekilde görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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