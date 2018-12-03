Darende'de 3 Aralık Dünya Engelliler günü etkinliği

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçede bulunan Yeni Zeynep Sultan Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Burada eğitim gören engelli çocuklar ile yakından ilgilenen Kaymakam Zengince, 3 Aralık Engelliler gününü kutlayarak devletin engelli bireylerin topluma daha iyi uyum sağlayabilmeleri adına bir çok proje hayata geçirdiğini söyledi.

Engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve topluma uyum sağlayabilmeleri adına öncelik tanındığını belirten Zengince, “Engelli vatandaşlarımızın sağlık ve eğitim hayatları başta olmak üzere kolaylaştırıcı kanunlar ve düzenlemeler hayata geçirildi. Bireylerimizin toplumsal hayata uyumlarını hızlandırma adına bu tür rehabilitasyon merkezleri de büyük önem arz ediyor. Toplumla iletişimlerini güçlendirmek ve hayatın diğer evrelerinde de yaşamlarını sürdürme adına buradaki eğitimleri önemsiyoruz. Tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine huzurlu ve mutlu bir hayat diliyoruz” şeklinde konuştu.

Engelli öğrencilerin şiirler okuduğu ziyarette görme engelli Zeynep Akçay'ın saz çalarak söylediği türkü ise büyük beğeni gördü.

Ziyaretin sonunda ise Kaymakam Zengince, eğitim gören engelli bireylerle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler günü pastasını birlikte kesti.