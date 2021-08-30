Darende'de 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99 yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Malatya'nın Darende İlçesi'nde törenlerle kutlandı. Program kapsamında önce kaymakam Malik Çalışır, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini makamında kabul etti.

Atatürk Anıtına çelenkler sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Garnizon Komutanı Yusuf Can Altunışık yaptı. Altınışık, Zafer Bayramı'nın önemine temas ederek, “ Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve 30 Ağustos 1922 de kazandığımız büyük zaferin 99. yılını kutlamanın ulusça gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte Bayrağına ve Vatanına kastedenlere karşı 99 yıl önce kahramanlık şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanan bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zafer tek tek düşünülmüş ve hazırlanmış ve yönetilmiştir” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine, Kaymakam Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Tuncer Çalık, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.