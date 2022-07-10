İhlas Haber Ajansı

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Darende'de 63 yıllık bayram geleneği

Malatya’nın Darende ilçesinde 63 yıldır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği bu yılda devam ettirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde 63 yıldır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği bu yılda devam ettirildi.


Darende ilçesinde bir gelenek olan toplu bayramlaşma ziyaretleri bu yılda sürdürüldü. İlçeye bağlı Nadir Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar kılan bayram namazı sonrasında toplu olarak ev ziyaretleri gerçekleştirerek, bayrama ayrı bir ren kattı.


Ziyaretlere dair kısa bir açıklama yapan Nadir Mahalle Muhtarı toplu bayramlaşma geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, İslam aleminin bayramını kutladı.

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