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Darende'de asırlık şehit ailelerine ziyaret

Anneler Günü nedeniyle, Malatya’nın Darende İlçesinde de şehit anneleri ile 100 yaşın üzerindeki anneler ziyaret edildi.

Anneler Günü nedeniyle, Malatya'nın Darende İlçesinde de şehit anneleri ile 100 yaşın üzerindeki anneler ziyaret edildi.


Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Anneler Gününde şehit annelerini ve yaşları 100'ün üzerinde olan anneleri ziyaret ederek günlerini kutladı.


Şehit polis memuru Adem Keleş'in annesi Naciye Keleş, Kaymakam Çalışır'a anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Keleş, “ Adem'in yattığı yer nur olsun Allah vatanımızı ve sizleri korusun” dedi.


Kaymakam Malik Çalışır, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Cennet Anneleri Projesi çerçevesinde yaşları 100 üzerinde olan asırlık çınarlar anneleri evlerinde ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.


Kaymakam Çalışır, şehit polis memuru Adem Keleş'in mezarını da ziyaret ederek dualar okudu.

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