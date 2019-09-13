Darende'de bal üreticileri kurdu

Malatya'nın Darende ilçesinde bal üreticileri bir araya gelerek Arıcılar Derneği çatısı altında buluştu.

Derneğin kurumsal bir yapı içerisinde Darende'de bal üreticilerini bir çatı altında toplamak ve üyelerin arıcılıkla ilgili bilgiler edinmelerini sağlamasına yardımcı olacağını ifade eden derneğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Kocaaslan, bugün itibariyle Darende Kaymakamlığına gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

Kurdukları dernek ile ilçede arıcılık işe uğraşan tüm üreticilere daha bilinçli üretim yapmalarını sağlayacaklarını belirten Kocaaslan, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini de bu şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Dalgalı arazi üzerine kurulu Darende'nin çiçek florası bakımında önemli bir merkez olduğunu dile getiren Kocaaslan, “Bu nedenle önemli bir potansiyel ve üye sayısına ulaşacağımız bilinciyle bölgemizde teknik arıcılığın yapılmasını için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kocaaslan, arıcılığın son yıllarda Darende'de oldukça yaygınlaştığını ve bir çok ailenin geçim kaynağı haline dönüştüğünü de sözlerine ekledi.