Darende'de çiftçi dostu kaymakam

Malatya'nın Darende ilçesi Kaymakamı Ener Hakan Zengince, ilçedeki çiftçilerim gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması adına ulusal ve uluslararası sağlanan hibe kaynaklarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Darende ilçesi Başdirek Mahallesi´nde 4 bin dönüm arazi üzerinde şekerpancarı yetiştiren ve 2018 yılında Türkiye Şeker Kurumu tarafından Malatya'nın en kaliteli şeker pancarı üretim yeri olarak belirlenen Başdirek (Palanga) Mahallesinin Muhtarı Hakan Gökçe, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette 2019 yılı tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler veren Muhtar Hakan Gökçe, Malatya´nın ilçeleri arasında en büyük ekim sahasının Darende'de olduğunu belirterek, her geçen gün artan tarımsal üretime katkı sunan ve sorunlarını takip eden Kaymakam Zengince'ye teşekkür etti.

Kaymakam Zengince ise fırsat buldukça tarımsal faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek, kalkınmada üretimin önemine vurgu yaptı. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve girişimciliğinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Zengince, “Çiftçilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası sağlanan hibe kaynaklarını yakinen takip ediyoruz. Çağrı dönemlerinde çiftçilerimize teknik destek te vererek ciddi başvurularla örnek işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.