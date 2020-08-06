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Darende'de Covid-19 için sıkı denetim

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, Malatya’nın Darende ilçesi genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında, Malatya'nın Darende ilçesi genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılıyor.


Kaymakam Çalışır da denetimlere katıldı.


Kaymakam Malik Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede uygulanan denetimlerin sürekli kontrol edildiğini söyledi.


Denetimlerdeki amacın ceza vermek olmadığının altını çizen Çalışır, "Bizim denetimlerde temel amacımız, bir anlayışı, felsefeyi yaymak ve kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir. Gezdiğimiz işyerlerinde ve çarşı merkezinde esnaflarımızın kurallara uyduğunu gerekli önlemleri aldığını gördük. Kurallara uyarak inşallah sonbahar dönemine daha sağlıklı gireceğiz" diye konuştu.


Caddedeki dükkanları tek tek dolaşan Kaymakam Çalışır ve beraberindeki Cumhuriyet Savcısı Emre Kiremitçi, esnaflara tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

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