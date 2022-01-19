Darende'de de kar hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya'nın Darende İlçesi'nde de etkili olan kar nedeniyle özellikle birçok kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. İlçe içerisinde geçmekte olan ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan D-300 Devlet karayolunda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri aralıksız çalışarak trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor. Belediye ekipleri cadde ve sokakları iş makinalarıyla temizlerken, birçok esnaf iş yerini açmadı.

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kar yağışı nedeniyle yolda kalmış araçlara yönelik gerekli çalışmalar hızla devam ediyor.

Ayrıca yolda kalmış vatandaşlara yemek ikramında bulunularak konaklama gibi ihtiyaçları gideriliyor.