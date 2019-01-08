Darende'de eğitim çalıştayı düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.

Darende Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen eğitim çalıştayına İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Şube Müdürleri Hüseyin Aslan ve Ali Kızmaz ile ilçede görevli 40 öğretmen katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayının uygulanabilirlik düzeyinin görüşülmesi amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Koordinatör Ferda Çelik, “Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 2023 ilçe çalıştaylarını gerçekleştirmekteyiz. Darende'de yaptığımız çalıştaya öğretmen arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili sorunları ve önerilerini bizimle paylaşacaklar, bizlerde çalışmalarımızı ile bildireceğiz. Çalıştaya katılan öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.