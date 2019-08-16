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Darende'de Güreş Festivali başladı

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Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.


Her yıl geleneksel olarak yapılan festival bu yıl da coşkulu bir şekilde start aldı. Binlerce kişinin katıldığı kortejin ardından sünnet şöleni yapıldı.


Darende Belediye Başkanı İsa Özkan yaptığı konuşmada festivale katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Özkan, “Bizden önceki büyüklerimiz günün şartlarına göre bugüne kadar getirmiş biz de en güzel şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Festivaller bir şehrin tanıtımı ve birlik ve beraberliği için önemli bir etkinliktir. Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali şehrimizle bütünleşmiştir. Bu etkinlikler bizden sonra da devam edecektir” diye konuştu.

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