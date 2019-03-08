Darende'de Kadınlar Günü kutlandı

Kutlamalarda bir konuşma yapan Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Ateş, günün önemi hakkında bilgiler verdi.

Ateş, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Toplumun temel taşı olan kadınların daha iyi yaşama ve çalışma koşullarını hak ettiklerini dile getirmek için toplandık. Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmalıdır. Türkiye nüfusunun yüzde 49.8 ini oluşturan kadınlar yüzde 40 şiddete maruz kalıyor. Bu gün cinsiyet eşitsizliği sıralamasında 140 ülke arasında 130. Sıradayız. Şubat ayında 28 günde 60 kadın cinayete kurban gitti. Kadın çalışma hayatından çıkarılıyor. Türkiye'de her 10 kadından 3 tanesi çalışma hayatına katılıyor. Dünya teknoloji ve bilimde ilerleyip yapay zekayı konuşurken, biz kız çocuklarımızın okumasını tartışıyoruz. Kadın var ise toplum medenidir, kadın varsa toplum ileridir, kadın varsa toplum üretkendir” diye konuştu.