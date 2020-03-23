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Darende'de kan kampanyasına destek

Malatya’nın Darende ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay’ının kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'ının kan stoklarının azaldığını açıklamasının ardından, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.


Türk Kızılayı'nın kan stoklarının düştüğünü duyurması üzerine yaptığı kan bağışı çağrısına, Darendeliler kayıtsız kalmadı.


Özellikle mevsim şartları nedeniyle azalan kan bağışının arttırılması ve azalan kan stoklarının istenilen seviyeye ulaşması için Türkiye genelinde başlatılan Kan Bağış Kampanyasına, Darendeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Vatandaşlar çarşı merkezinde kurulan kan alma ünitelerinde kan bağışında bulundu.


Kan verme kampanyasına katılan ilçe esfaları, kan vermenin vatani bir görev olduğunu, verdikleri bir ünite kanla birkaç canın kurtulmasına vesile olabileceklerini belirtip, kan ihtiyacına küçük de olsa katkı sağladıkları için mutluluk duyduğunu ifade ettiler.

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