Darende'de kar beklenirken ağaçlar kırağı tuttu

Malatya'nın Darende ilçesi bu sene kar yağışına hasret kaldı. Dondurucu soğuk nedeniyle ağaçlar buz tutarak beyaza büründü.

Darende'nin Yeniköy Mahallesi'nde hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altına düştü. Sabaha karşı eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle ağaçlar buz tutarak beyaza büründü. Yeniköy Mahallesi sakinleri, “Bu sene kar yağışına hasret kaldık. Ama ağaçlar kar yağmış gibi beyaza büründü” diye konuştu.

Kar yağmaması nedeniyle çiftçilerin endişeli bekleyişi sürüyor. Darende ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi arasındaki Yeniköy Mahallesi'nde kırağı tutmuş ağaçlar fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.