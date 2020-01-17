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Darende'de kar etkili oluyor

Malatya’nın Darende ilçesinde kar ve tipinin etkili olduğu, şehirler arası yolda zaman zaman ulaşımın aksadığı bildirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde kar ve tipinin etkili olduğu, şehirler arası yolda zaman zaman ulaşımın aksadığı bildirildi.


Geceden beri devam eden kar ve tipi nedeniyle, Malatya-Kayseri kara yolunda zaman zaman ulaşımın aksadığı, zincirsiz ve takozsuz araçların geçişine izin verilmediği belirtildi. İlçede yüksek kesimlerde kar kalındığı 25 santimetreyi bulurken, kardan kapanan kırsal mahalle yollarında açma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

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