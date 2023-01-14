Darende'de kar sevinci

Kurak mevsimin hüküm sürdüğü Malatya'nın Darende ilçesinde yağan kar sevindirdi.

Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar aralıklarla devam etti. Darendeliler kar ile uyandı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar nedeniyle ilçe beyaza bürüntü.

Meteoroloji yetkilileri ise Malatya'nın güneyi ile kuzeyinde bugün de kar yağışının beklendiğini belirterek, Doğanşehir, Yeşilyurt, Kale, Arguvan, Arapgir, Hekimhan Pütürge, Doğanyol, Kuluncak ve Darende ilçelerinde kar ve karla karışık yağmurun 15 Ocak Pazar sabahına kadar süreceğini ifade etti.