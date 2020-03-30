İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darende'de karantina önlemleri sürüyor

Korona virüs salgını kapsamında Malatya’nın Darende ilçesinde bir mahallede başlatılan karantina uygulaması ile vatandaşların sağlık durumları kontrol altında tutuluyor.

Korona virüs salgını kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde bir mahallede başlatılan karantina uygulaması ile vatandaşların sağlık durumları kontrol altında tutuluyor.


Korona virüs vakası görülmesi nedeniyle Malatya Valiliği'nde yapılan açıklamada, Darende ve Arapgir ilçelerinde 2 mahallenin giriş çıkışlarının kapatılarak karantina altına alındığı duyurulmuştu.


Karantina altına alınan Darende ilçesi Ilıca Mahallesinde giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, içeri giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Mahallede kaç vaka olduğu bilgisi verilmezken, 14 günlük karantina süresince ekipler vatandaşların evlerinden çıkmamaları istiyor.


Kontrol altına alınan mahallede bazı semptomları bulunan hastalar 112 ambulansı ile hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri mahalle girişinde 24 saat nöbet tutuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.