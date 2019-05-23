Darende'de kayısı üreticisi bu sezondan umutlu

Darende'de bu yıl kayısının az zarar görmesi ve kaliteli olması çiftçiyi umutlandırıyor.

İlçede binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı bu yıl çiftçinin yüzünün güldürecek. Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya bu sezon kayısının kalitesinin iyi olduğunu ifade ederek kayısıda yüksek verim elde edileceğini söyledi.

Kaya, “Dolu yarası, çilsiz ihracatçıların aradığı ürünlerimiz olacak ama bazı bölgelerimizde yine don olayı yaşandı. Tohma ırmağı kıyılarında ve belirli rakımlarda 22 Nisanda yaşanan don olayında etkilendi genel olarak istenilen verimi alacağımızı düşünüyorum. Çiftçilerimizin en önemli sorunlarından biri TARSİM le yaşanan olumsuzluklar örnek. TARSİM don olaylarını kabul etmiyor, fizyolojik sebepler diyerek gerçekçi yaklaşmıyor bu da çiftçilerimizi mağdur ediyor. Çiçek açmış kayısı ağaçlarımız günlerce kar altında kaldı ve don olayı yaşandı nasıl olur da fizyolojik sebep diyerek çiftçilerimizi mağdur ediyorsunuz. Biz Darendeli çiftçiler olarak TARSİM'den ciddi manadan şikayetçiyiz. TARSİM çiftçinin dostu diye kuruldu ama bırakın dost olmayı çiftçiyi görmezden geliyorlar, amaçları çiftçiye destek olmak değil çiftçinin elindeki parasını alma derdindeler. İnşallah çiftçilerimizin sesine kulak verirler” diye konuştu.