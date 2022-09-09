Darende'de kaza: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Akçatoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ü.K. idaresindeki 06 BDK 920 plakalı otomobil ile Y.K. yönetimindeki 44 BL279 plakalı araç çarpıştı. Kazada B.K. (14), Y.K. ( 21) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.