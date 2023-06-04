Darende'de köprü yenileme çalışmaları başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde Aşağı Ulupınar, Yenice ve Çınar Mahallelerindeki köprü yenile çalışmaları yürütülüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Malatya genelinde kurmuş olduğu şantiyelerle yol, asfalt, menfez ve köprü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafında Darende Aşağı Ulupınar, Yenice ve Çınar'da köprü çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren mahalle sakinlerinden Mehmet Şahin, eski köprülerinin dar ve direklerle ayakta durduğunu ifade ederek, “İnsanlar düşmesinler diye kendi imkânlarımla bir şeyler koyarak biraz olsun düzelmesini sağladım. Bu çalışmayı yapandan Allah razı olsun. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Aşağı Ulupınar Mahalle Muhtarı Ömer Sağlam ise Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Köprüler beton özelliğini yitirmişti, ağaç direklerinin desteğiyle ayakta duruyordu, araçlar artık köprüden düştü düşecekti. Aşağı Ulupınar mahallemizin 67 yılda aldığı hizmeti 4 yıl içinde ekonomik kriz ve pandemi dönemi olmasına rağmen 10 milyon TL'lik yatırım yaptı Selahattin Gürkan Başkanımız. İçme suyu irsaliye hattı, kanalizasyon, köprü, sıcak asfalt ve parke çalışması yaptı. Allah razı olsun. Biz Selahattin başkanımıza güveniyor ve daima yanındayız. Aşağı Ulupınar Mahallesi olarak biz Selahattin Başkanımızın yanındayız tekrardan kedisinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Yenice Mahalle Muhtarı Hamit Gürbüz'de köprülerinin artık kullanılamaz hale geldiğini ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada çok hizmetler gerçekleştirdi. Allah ondan razı olsun. Mahallemizin diğer ihtiyaçları olan içme su hattı, kanalizasyon ve asfalt hizmetlerini gerçekleşti, kendisinden çok memnunuz Allah ondan razı olsun, inşallah bunda sonra daha güzel olur” sözlerine yer verdi.

Darende ilçesinde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, Malatya'da 13 ilçe ve 718 mahallede 2019 yılından beri yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, “İhalesini Malatya'da yapmış olduğumuz 20 adet köprü ve menfez inşaatının Darende'deki kısmına eşlik etmek için buradayız. Darende Yenice Mahallesi'nde ana yol üzerinde bulunan köprü inşaatındayız. Daha önce yapılan kemer menfez işlemimiz sel ve betonunun yıpranmasıyla büyük tehlikeler arz ediyordu. Biz burada yapmış olduğumuz değerlendirmelerin sonunda köprünün yeniden yapılması aşamasındayız. Bununla birlikte bu çalışmalardan sonra daha sağlıklı bir köprü ve daha konforlu bir yol elde etmiş olacağız. Darende' de buna benzer 4 adet daha menfez bölgemiz var. Bunların da tamamlanması ile birlikte Darende'deki alt yapı sorunlarını gidermiş olacağız” dedi.