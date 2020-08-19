İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Darende'de korona denetimleri

Malatya’nın Darende ilçesinde, Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Covid-19 pandemisinin daha fazla yayılmaması için korona denetimleri sıklaştırıldı.


Son günlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine Darende ilçesinde, korona virüs tedbirlerini denetim uygulaması, ilçe Kaymakamı Malik Çalışır ve beraberindeki diğer yetkililer tarafından yapılıyor.


Kaymakam Çalışır, vatandaşlara ve esnaflara maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlarda bulundu. Çalışır, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunup, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.