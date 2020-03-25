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Darende'de korona virüs önlemleri

Malatya’nın Darende ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında banka ve posta müdürleri ile toplantı yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında banka ve posta müdürleri ile toplantı yapıldı.


Darende Kaymakamı Malik Çalışır, ilçede görev yapan banka ve posta müdürü ile bir araya gelerek durum değerlendirme toplantısı yaptı.


Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Çalışır, “İlçemizde vatandaşlarımıza hizmet veren 3 banka ve bir postanede düzenli olarak dezenfekte işlemleri yapılıyor. Müşteriler belirli sayada alınarak işlemleri kontrollü olarak yapılıyor. Kısa bir süre sonra kamu bankalarına ateş ölçer cihazlar gelecek ve kontrol daha da sıklaşacak.


Bu süreçte 65 yas üstü emekli hak sahiplerinin paralarını da banka, posta ve polis ekiplerimizle birlikte yaşlılarımızın evine kadar ulaştıracağız. Onları önemsiyoruz. elimizden gelen tüm kolaylığı sağlayacağız” dedi.

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