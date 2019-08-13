Darende'de Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı Malatya'nın Darende ilçesinde huzur içerisinde kutlandı.

Darende Belediyesi sosyal tesislerindeki bayramlaşma törenine Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı İsa Özkan yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Özkan, "Rabbim her bayramı ülkemizde ve ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip etsin" dedim

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise "Rabbim ismi ile kendisi ile güzel ilçeye Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Kardeşliğinizi, birlik ve bareberliğinizi bozmasın nasıl ki kurban Allah'a yaklaşmaksa bu vesile ile kalplariniz gönülleriniz birbirinize yaklaşın. Milllet olarak ve Darende olarak gelecek yıllar içerisinde de gönül gönüle daha güzel bayramları Rabbimden diliyorum ve hepinizin bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.