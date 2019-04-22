Darende'de makamlar çocuklara devredildi

Malatya'nın Darende ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltukları çocuklara devredildi.

Darende Belediyesinde yapılan etkinlikte Nadir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Musa Kayacı Darende Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Koltuğu Belediye Başkanı İsa Özkan'dan devralan Kalaycı'nın makam koltuğundaki ilk talimatı çocuk parkı, oyun alanları ve parkların yapılması yönünde oldu.

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Mustafa Şükrü Karaman'a makamını devretti. Makam koltuğuna oturan Karaman öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarda trafiğin daha sıkı denetilmesini istedi.