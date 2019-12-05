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Darende'de mevsimin ilk karı yağdı

Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışı Darende ilçesinde de etkili olmaya başladı.

Malatya'yı etkisi altına alan kar yağışı Darende ilçesinde de etkili olmaya başladı.


İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yağışın devam ettiği ilçede yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken, kar yağışı en çok çocukları ve çiftçileri mutlu etti. Okul yolunda ve okul bahçelerinde kartopu oynayan öğrenciler, kar yağışının sevincini yaşadı. Bu arada, Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, sürücülerin muhtemel kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, “Karın etkili olduğu bölgemizde kazaların yaşanmaması için sürücülerin gereken önlemleri almaları gerekmektedir. Hazırlıklıyız ama yine de dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

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