Darende'de öğrencinin karne sevinci

Malatya'nın Darende ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk yarı döneminin sona ermesi ile 5 bin 510 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İlçedeki Osman Hulisi Ateş Ortaokulunda gerçekleşen karne dağıtım törenine İlçe milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini belirledikleri hedefler doğrultusunda sorunsuz ve huzurlu bir şekilde tamamladıkları belirten İnce, “Darende her yıl olduğu gibi bu sezonda eğitimde başarıdan başarıya koşacaktır. Tatiller öğrencilerimizin dinlenmeyi hak ettiği dönemlerdir. İnşallah birinci dönemimizde olduğu gibi ikinci dönemde de sorunsuz ve huzurlu bir şekilde tamamlarız” diye konuştu.

Karne dağıtım törenine İnce'nin yanı sıra, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Kızmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.