Darende'de Ramazan Bayramı coşkusu

Ramazan Bayramı Malatya'nın Darende ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Bayram dolayısıyla ilçe öğretmenevinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programda konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, "Mübarek Ramazan Bayramını huzur içerisinde kutluyoruz. İnşallah Rabbim her bayramı birlik ve beraberlik içerisinde kutlamayı nasip eder. Ben her birinizin mubarek Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince ise, "Ne mutlu bize ki hep beraber bir aradayız. Bayramlar toplum içerisinde kaynaşmayı birlik ve beraberliğimizin pekiştiğini ve manevi duyguların bir arada yaşandığı dönemlerdir. Toplumsal yapıda kaynaşmanın olduğu ailelerin hatırlandığı, büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sayıldığı sıla-i rahimlerin yapıldığı dolayısı ile toplumsal yapının daha fazla heyecanların yapıldığı önemli bir gündür. Ben bütün hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Bayramını kutluyorum" diye konuştu.