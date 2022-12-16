İhlas Haber Ajansı

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Darende'de sabah saatlerinde yoğun sis

Malatya’nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.

Malatya'nın Darende ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi de 50 metreye kadar düştü.


Darende ilçesinde sabah saatlerinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşürürken trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.


Öte yandan Meteoroloji yetkilileri sis ve pusun bölgede etkili olacağı belirterek özellikle sürücülerin sisli havalarda dikkatli olmasını istedi.

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