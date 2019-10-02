Darende'de sağlık için yürüyüş düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde sağlık için yürüyüş düzenlendi.

Darende toplum sağlığı merkezi tarafından organize edilen kalp sağlığı için yürüyüş ile ilgili olarak bilgi veren Darende toplum sağlığı gurup başkanı Dr. Mehmet Fatih Yılmaz, yürüyüş yapmanın sağlık açısından önemini dile getirdi. Yılmaz, "Bilindiği üzere günümüzün en önemli sağlık problemlerinde biri olan kalp hastalıklarıdır. Bu hastalıklara sebep olan etkenlerin başlarında hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme gelmektedir” ifadelerini kullandı. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın kalp hastalıkları dışında da pek çok hastalığa sebep olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Sağlık Bakanlığımız tarafından toplum sağlığının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel yükün azaltılması için toplumda fiziksel faaliyet alışkanlığının ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat programı kapsamında toplum sağlığı merkezi tarafından kalp sağlığı için yürüyoruz etkinliği düzenledik" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe, belediye başkanı İsa Özkan, belediye meclis üyesi Muharrem Apan, SGK Şube Müdürü Cüneyt Umay, Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrenciler katıldı.