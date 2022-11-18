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Darende'de sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya’nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Darende'nin üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. İlçede etkisini artıran sis, Malatya-Kayseri karayolunun Yukarıulupınar mevkiinde görüş mesafesini yer yer 60 metreye kadar düşürdü.


Dağlık bölgelerde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşatmazken; kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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