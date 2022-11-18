Darende'de sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Darende'nin üzerini kaplayan sis tabakası havadan görüntülendi. İlçede etkisini artıran sis, Malatya-Kayseri karayolunun Yukarıulupınar mevkiinde görüş mesafesini yer yer 60 metreye kadar düşürdü.

Dağlık bölgelerde etkili olan sis, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşatmazken; kartpostallık manzaralar oluşturdu.